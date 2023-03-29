Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину: реакция Китая

Конкретной информации о возможной встрече лидеров пока нет.
В Пекине заявили, что поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Впрочем, конкретной информации о визите Си Цзиньпина не располагают.
Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает Рolitikahaber.com.
Мао заявила, что КНР поддерживает контакты со сторонами конфликта, в частности, с Украиной. Впрочем, пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин не дала четкого ответа на предложение президента Украины Владимира Зеленского.
"Китай по украинскому вопросу поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Относительно конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", — сказала спикера.
Напомним, Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. По словам главы государства, не контактировал с китайским лидером с самого начала полномасштабного вторжения России.
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