Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину: "Я хочу поговорить с ним"

Президент не контактировал с Си в течение года войны.
Президент Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину.
Об этом глава государства сказал в эксклюзивном интервью Associated Press.
По словам Зеленского, не контактировал с китайским лидером с самого начала полномасштабного вторжения России.
"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", – сказал украинский лидер.
Визит Си в Москву
На прошлой неделе, 20 марта, Си Цзиньпинь приезжал в Москву. Одна из ключевых тем переговоров – война РФ против Украины и китайский "мирный план".
Между тем Владимир Путин заявил, что РФ внимательно ознакомилась с китайским "планом мирного урегулирования в Украине". Якобы Москва "с уважением относится к инициативам" Пекина по этому поводу.
Исследователь тайваньского Института по исследованиям национальной обороны и безопасности Юрий Пойта говорит, что визит Си, в отличие от предыдущих, "наполняется содержанием". Ведь Китай сейчас находится в изменении геополитической ситуации в мире и для Пекина создается впечатление, что ему необходимо помочь РФ.
По словам политолога Владимира Фесенко, Китай чувствует, что война между Россией и Украиной близится к фазе кульминации, поэтому им нужно вступить в игру. Он подчеркнул, что Китай будет действовать исключительно в собственных интересах.
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