Зеленский приказал СБУ расследовать утечку секретной информации относительно соглашения: что известно

Президент Зеленский распорядился расследовать утечку американского предложения по украинским активам / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский приказал СБУ расследовать возможную утечку секретной информации, касающейся предложения США по украинским активам.

Об этом пишет Financial Times.

По информации, украинские чиновники были удивлены масштабом требований США, а отдельные пункты предложения назвали политически неприемлемыми.

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Президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в попытке отказаться от соглашения и предупредил, что украинский лидер столкнется с большими проблемами, если документ не будет подписан в ближайшее время.

Правительственные источники сообщают, что проверки на полиграфе проводились среди сотрудников нескольких министерств, однако точное количество допрошенных неизвестно.

Как произошла утечка

Первым о существовании секретного документа сообщил 26 марта депутат Ярослав Железняк. Он обнародовал часть условий соглашения, заявив, что получил его копию.

На следующий день Financial Times также опубликовала содержание документа.

28 марта Зеленский в интервью FT заявил, что «утечка американского документа выглядит странно».

Что предполагает соглашение США

Обновленное предложение США заменяет предварительное рамочное соглашение, подписанное в феврале. Она предусматривает создание общего наблюдательного совета по управлению доходами от добычи нефти, газа и полезных ископаемых по всей Украине.

Однако украинские чиновники выражают опасения, что такое соглашение может подвергнуть угрозе суверенитет Украины, перенаправить финансовые потоки за границу и усложнить интеграцию с ЕС.

"Мы не можем принять никаких договоренностей, которые угрожают нашему пути в ЕС", - заявил Зеленский.

Также он сообщил, что украинские юристы и чиновники работают над изменениями в американском предложении, которые, по их надежде, будут учтены перед визитом делегации Украины в Вашингтон на следующей неделе.

Напомним, по информации Politico, Украина использовала предложение о добыче ценных металлов, чтобы склонить президента США Дональда Трампа к продлению поддержки Киева.