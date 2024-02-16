Зеленский прилетел в Германию и анонсировал два важных дня: какие планы (фото)

В Европе президент будет вести переговоры о новой архитектуре безопасности для Украины и новых возможностях.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел 16 февраля в Германию и анонсировал встречи с партнерами в этой стране и Франции.

Об этом глава государства написал в Сети, добавив к своему сообщению фото у самолета с послом Украины в Германии Алексеем Макеевым.

"Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности", – говорится в заявлении Зеленского.

"Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", – отметил президент.

Читайте главные новости дня:

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии / Фото: Владимир Зеленский

Напомним, накануне в Офисе президента анонсировали, что 16 февраля Зеленский посетит Германию и Францию, где встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Президент Украины выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: