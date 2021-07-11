Зеленский прилетел в Германию на встречу с Меркель и Штайнмаеромом

В Германии президент Украины будет находиться два дня.
Вечером воскресенья, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский с двухдневным рабочим визитом прилетел в Германию.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Там Зеленский встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель и федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером. Также запланированы встречи с главой Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.
Темами переговоров Зеленского с Меркель 12 июля в Берлине, в частности, станут ситуация на Донбассе и строительство российского газопровода "Северный поток-2" в Европу в обход Украины.
Напомним, президента Украины в Берлин пригласила Ангела Меркель. Канцлер Германии хочет обсудить ряд вопросов с украинским лидером и услышать украинские пожелания для ее переговоров с американской администрацией.