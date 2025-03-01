Зеленский прилетел в Лондон: что известно о дальнейшем расписании президента

В Лондоне должен пройти саммит европейских лидеров, который собирает премьер Британии.

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в столице Британии, в аэропорту "Лондон-Станстед".

Об этом говорится в сообщении BBC.

"Зеленский и глава правительства Британии Стармер встретятся на Даунинг-стрит сегодня (1 марта — ред.), — заявил спикер премьера Британии.

Впоследствии украинского президента ждут, как охарактеризовали их в Reuters, "сложные" переговоры с лидерами Европы.

Известно, что в воскресенье, 2 марта, главы обсудят гарантии безопасности для Украины.

Напомним, западные издания уже охарактеризовали спор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел накануне, 28 февраля, в Вашингтоне. Так, встреча стала "серьезным вызовом для Киева и его европейских партнеров и в то же время политическим достижением для Путина". Такое мнение высказала редактор по вопросам безопасности и обороны в эфире Sky News Дебора Гейнса.

Читайте также: