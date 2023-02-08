Зеленский прилетел в Лондон: в аэропорту его встретил премьер Сунак (фото)

Глава государства выразил благодарность Британии за помощь.
Украинский президент Владимир Зеленский приземлился в британском аэропорту Станстед. Там его встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Украинский лидер в своем Telegram поделился фото.
"Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", — говорится в сообщении главы государства.
К слову, глава британского правительства также поделился фото с украинским президентом.
Добро пожаловать в Великобританию, президент Зеленский", — лаконично написал Сунак.
Напомним, 8 февраля появилась информация, что Владимир Зеленский сегодня отправится в Великобританию на встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком. Также глава государства встретится с украинскими военными, которые проходят учения в стране.
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