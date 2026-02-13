Зеленский прилетел в Мюнхен и сделал заявление о мире: первые подробности

Владимир Зеленский / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции.

Об этом он сообщил в телеграм.

«Сегодня в Мюнхене, Германия. Важный день и будут новые шаги к нашей общей безопасности — Украины и Европы. В плане — первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами. Нужно больше наших совместных производств, больше нашей устойчивости, больше координации и эффективности нашей общей архитектуры безопасности в Европе. Самое важное, чего мы можем достичь вместе — это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты», — отметил он.

Напомним, что украинская делегация планирует встречи с представителями ряда стран. В фокусе переговоров будет ускорение мирного процесса, разработка действенных гарантий безопасности, последствия российских обстрелов энергетики и первоочередные потребности Украины, оборонная поддержка и санкционное давление на РФ.

«12-14 февраля министр иностранных дел Андрей Сибига посетит Мюнхен, Германия, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в составе делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится, в частности, в сообщении МИД Украины.

Нынешняя Мюнхенская конференция, которая начнется в пятницу, 13 февраля, будет проходить на фоне ряда конфликтов, в частности, войны РФ против Украины, войн в Газе, Судане.