Зеленский принял стратегическое решение по дронам: главные итоги Ставки

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении Технологической Ставки — стратегического совещания, посвященного дроновым технологиям и их производству в Украине.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

По словам главы государства, на Ставке были заслушаны доклады от военного командования, Министерства обороны, Министерства по стратегическим отраслям промышленности и разведки. Основное внимание уделялось дронам — от финансирования до упрощения регуляторных процессов.

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«Ключевая цель — производить максимум именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов. С учетом развития технологий врага», — подчеркнул президент.

Отдельный доклад был посвящен технологическим планам России. В ответ на эти вызовы Зеленский дал несколько поручений, которые остаются неразглашенными. Ожидается, что результатом станет увеличение производства дронов непосредственно в Украине.

Также президент наметил важность поддержки как государственных предприятий, так и частного бизнеса, чтобы масштаб производства отвечал реальным условиям войны.

«Главное, чтобы масштаб нашего производства и быстрота развития дронов были реально адекватны условиям войны», — подчеркнул Зеленский.

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В последние месяцы Украина активизировала инвестиции в сферу беспилотников, в частности, усовершенствование перехватчиков, ударных дронов и разведки. Ожидается, что в ближайшее время новые разработки появятся на передовой.

Напомним, Зеленский подписал указ о введении санкций против 87 субъектов, имеющих отношение к производству и поставке компонентов для дронов-камикадзе Shahed.

В список попали 52 физических лица — граждане Российской Федерации — и 35 юридических лиц: 34 из России и один — из Китая.

Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25 июня подписали соглашение о создании Спецтрибунала для расследования преступления. агрессии против Украины.

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Он выразил уверенность, что соглашение о Спецтрибунале дает реальные шансы осудить преступление агрессии.