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Зеленский принял стратегическое решение по дронам: главные итоги Ставки
Масштабирование производства дронов — приоритетное направление Украины должна ответить на технологический вызов России.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении Технологической Ставки — стратегического совещания, посвященного дроновым технологиям и их производству в Украине.
Об этом он сказал в своем вечернем обращении.
По словам главы государства, на Ставке были заслушаны доклады от военного командования, Министерства обороны, Министерства по стратегическим отраслям промышленности и разведки. Основное внимание уделялось дронам — от финансирования до упрощения регуляторных процессов.
«Ключевая цель — производить максимум именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов. С учетом развития технологий врага», — подчеркнул президент.
Отдельный доклад был посвящен технологическим планам России. В ответ на эти вызовы Зеленский дал несколько поручений, которые остаются неразглашенными. Ожидается, что результатом станет увеличение производства дронов непосредственно в Украине.
Также президент наметил важность поддержки как государственных предприятий, так и частного бизнеса, чтобы масштаб производства отвечал реальным условиям войны.
«Главное, чтобы масштаб нашего производства и быстрота развития дронов были реально адекватны условиям войны», — подчеркнул Зеленский.
В последние месяцы Украина активизировала инвестиции в сферу беспилотников, в частности, усовершенствование перехватчиков, ударных дронов и разведки. Ожидается, что в ближайшее время новые разработки появятся на передовой.
Напомним, Зеленский подписал указ о введении санкций против 87 субъектов, имеющих отношение к производству и поставке компонентов для дронов-камикадзе Shahed.
В список попали 52 физических лица — граждане Российской Федерации — и 35 юридических лиц: 34 из России и один — из Китая.
Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25 июня подписали соглашение о создании Спецтрибунала для расследования преступления. агрессии против Украины.
Он выразил уверенность, что соглашение о Спецтрибунале дает реальные шансы осудить преступление агрессии.