Зеленский принял участие в заседании G7, где разговаривал с Трампом – детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американскому главе Дональду Трампу о позиции Украины по переговорам во время заседания "Группы семи" (G7).

Об этом Владимир Зеленский сообщил 24 февраля.

Зеленский отметил, что сила Трампа может помочь достичь мира с Россией "в силу", и подчеркнул, что мирное соглашение должно базироваться на гарантиях безопасности со стороны США и Европы.

"Уже традиционное заседание лидеров G7 с участием Украины и очень важный знак поддержки нашего государства и людей. Производительная встреча, важные принципиальные слова от большинства партнеров. Очень рассчитываем на единство мира – Европы, Америки, всех частей мира и народов, стремящихся жить в мире и на основе предполагаемых правил, на основе международного права", – сказал президент Украины.

Он рассказал, что речь шла о необходимости гарантий безопасности для Украины и реальных путях обеспечения прекращения российской агрессии и недопущения никакой новой.

Зеленский также поблагодарил премьера Канады Трюдо за организацию встречи и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, 24 февраля, на третью годовщину годовщины великой войны в Украине, в Киев прибыли мировые лидеры для участия в саммите. Президент Украины Владимир Зеленский открыл саммит, собравший сотни участников, включая послов и экспертов.

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