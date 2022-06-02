Зеленский принял верительные грамоты послов США, Молдовы и Индии, начинающих работу в Украине (фото, видео)

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня принял верительные грамоты у посла США Бриджит Бринк, посла Молдовы Валериу Киверя и посла Индии Харша Кумара Джейна.
В то же время Зеленский положил начало новой традиции таких церемоний в Софии Киевской.
Об этом сообщили в Офисе президента.
"Я желаю всем вам стать послами своих государств по всей Украине. И когда внуки и правнуки будут просить вас рассказать о временах вашей работы здесь, чтобы у вас были воспоминания о визитах в украинский Донецк, украинский Луганск, украинскую Ялту", – сказал президент на церемонии.
Зеленский также поблагодарил за работу и большую помощь Украине в борьбе за суверенитет и независимость временной поверенной в делах США Кристине Квин и вручил ей государственную награду.
Из рук президента госнаграды получили также посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и Апостольский нунций, архиепископ Висвальдас Кульбокас. Они все 99 дней полномасштабной войны не покидали Киев.
Напомним, накануне госпожа США прибыла в Киев и заявила, что имеет честь присоединиться к команде посольства для поддержки Украины.
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