Зеленский присвоил звание Герой Украины 13-ти военным и наградил ряд защитников орденами за мужество

Еще четырем военным президент присвоил звание бригадного генерала.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о присвоении звания Герой Украины 13-ти военным.
Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного видеообращения в ночь на 11 марта.
"Украинцы, наши защитники и защитницы, я подписал несколько очень важных указов. О присвоении звания Героя Украины 13-ти нашим защитникам", — сказал Зеленский.
- Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая украинских военных и героически сдерживая наступление врага.
- Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас украинских бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел от них падающий самолет.
- Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.
- Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.
- Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение украинских военных.
- Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.
- Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.
- Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.
- Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область.
- Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в постоянных атаках противника.
- Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля.
- Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.
- Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.
"Также я подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (девять посмертно), 14 пограничников (четырех посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", — добавил президент.
Кроме того, 10 марта звание бригадного генерала присвоено:
- Нечаеву Олегу Александровичу. За успешную оборону в Киевской области.
- Лещинскому Владиславу Вацлавовичу. За очень успешные действия против врага в Херсонской области.
- Гуцолу Владимиру Владимировичу. За уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.
- Демьянчик Григорий Петрович. За успешную организацию подготовки личного состава для наших военных подразделений.
Напомним, Зеленский также проинформировал, что только за девять дней марта в Украину ввезли более 36 тысяч тонн гуманитарной помощи из-за границы.
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