Зеленский присвоил звание Герой Украины 13-ти военным и наградил ряд защитников орденами за мужество

Зеленский присвоил звание Герой Украины 13-ти военным и наградил ряд защитников орденами за мужество

Еще четырем военным президент присвоил звание бригадного генерала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о присвоении звания Герой Украины 13-ти военным.

Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного видеообращения в ночь на 11 марта.

"Украинцы, наши защитники и защитницы, я подписал несколько очень важных указов. О присвоении звания Героя Украины 13-ти нашим защитникам", — сказал Зеленский.

Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая украинских военных и героически сдерживая наступление врага. Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас украинских бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел от них падающий самолет. Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь. Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага. Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение украинских военных. Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова. Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника. Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле. Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область. Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в постоянных атаках противника. Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля. Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области. Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.

"Также я подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (девять посмертно), 14 пограничников (четырех посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", — добавил президент.

Кроме того, 10 марта звание бригадного генерала присвоено:

Нечаеву Олегу Александровичу. За успешную оборону в Киевской области.

Лещинскому Владиславу Вацлавовичу. За очень успешные действия против врага в Херсонской области.

Гуцолу Владимиру Владимировичу. За уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.

Демьянчик Григорий Петрович. За успешную организацию подготовки личного состава для наших военных подразделений.

Напомним, Зеленский также проинформировал, что только за девять дней марта в Украину ввезли более 36 тысяч тонн гуманитарной помощи из-за границы.