Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может вернуть оккупированные территории и назвал причину.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Он объяснил, что сделать это сейчас означает потерять миллионы людей, и это слишком высокая цена.

«Мы это сделаем. Это совершенно понятно. Это только вопрос времени. Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей — миллионы людей — потому что российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У вас не хватит людей, вы их потеряете. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего», — сказал он.

Ранее сообщалось, что отчеты американской разведки указывают на то, что диктатор Путин не намерен останавливаться на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Его целью является контроль над всей Украиной, а также более широкий план по возвращению под контроль Москвы территорий бывшего СССР.

Во время переговоров Россия выдвигает бескомпромиссное требование: полный вывод украинских войск из территорий Донецкой области, которые сейчас контролирует Киев. Несмотря на давление со стороны США, стремящихся ускорить прекращение огня, Украина считает этот шаг юридически и морально недопустимым.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что любое отступление приведет к дальнейшей инфильтрации российских сил под видом гражданских. Россия же открыто угрожает продолжать наступление на «исторические земли», если дипломатические уступки не будут сделаны.