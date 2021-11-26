Зеленский признался, что иногда принимает ошибочные решения

Глава нашего государства также отметил, что, несмотря на это, есть результативные решения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что принимает сотню решений каждый день и признался, что иногда они бывают ошибочными.

Об этом он сказал во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября.

"Я ежедневно принимаю сто решений, правильных, неправильных. Иногда, к сожалению, ошибочные. Но я их принимаю, двигаюсь вперед. У меня нет времени коммуницировать все мои решения с обществом. В своем кошельке у меня нет медиа, совсем, чтобы кто-то помогал коммуницировать", — заявил Зеленский.

Президент также назвал результаты принятия решения. "Но есть результат — люди ездят, по поводу ковида — есть кровати. Обустроено 90 тысяч коек, есть вакцины о которых говорили "у нас нет вакцин"", — добавил глава государства.

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