Зеленский признался, действительно ли Джонсон отговорил его от мирного соглашения в 2022 году

Зеленский заверил, что Джонсон не имел ничего общего с его решением.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления о том, что весной 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал возможное мирное соглашение между Киевом и Москвой.

Об этом Зеленский сказал в интервью Guardian.

Президент Украины назвал заявления о срыве соглашения Джонсоном нелогичными.

"Было несколько подходов с ультиматумами, и я никогда на это не соглашался", – сказал Зеленский по поводу требований России прекратить ее вторжение.

Зеленский заверил, что Джонсон не имел ничего общего с его решением: "Это не соответствует логике; от чего он должен нас отговаривать?"

Глава государства прокомментировал слухи о том, что Джонсон воспользовался своим внезапным визитом в Киев в апреле 2022 года, чтобы якобы гарантировать, что Украина не подпишет мирное соглашение с Россией, о котором говорилось на встрече в Стамбуле в конце марта того же года:

"Путину очень нравится эта история, о Турции, этих встречах".

По словам Зеленского, на самом деле реальное давление на подписание соглашения с Россией было развеяно еще до визита Джонсона, когда вражеские войска уже были вытеснены из пригорода Киева.

Президент отметил, что между представителями России и Украины прошли несколько раундов переговоров в Беларуси и Турции. Однако условия, на которых настаивала вражеская сторона, всегда были карательными.

"Я сказал: этого не может быть, это нарушает права наших граждан, Конституцию. Это было бы полное предательство, мы не будем подчиняться ультиматумам Путина", – заявил Зеленский.

По его словам, время визита тогдашнего британского премьера означает отсутствие смысла утверждать, что Джонсон давил на Украину, чтобы она продолжала бороться.

"Можно представить, это может быть логично, что в тот момент, когда нам было очень тяжело, мы были бы готовы согласиться на что угодно. Нас шантажируют, Джонсон приходит и говорит: мы с вами, держитесь, не поддавайтесь России. Это можно как-то представить", – сказал глава государства.

В то же время, он снова акцентировал, что на момент визита премьера Британии российские войска уже были отброшены от Киева.

"Когда Джонсон приехал, мы вместе гуляли по Киеву. Мы уже выгнали их (россиян – ред.) из пригорода. Поэтому нет логики в том, что он мог на меня давить. Давил на меня за что?" – высказался Зеленский.

Напомним, сам Джонсон еще в январе прошлого года отбросил обвинения России в том, что он в первые месяцы полномасштабного вторжения рекомендовал Зеленскому продолжать войну.