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Действительно ли США угрожали отключить Украине разведку: Зеленский впервые ответил
Пока США заявляют, что продолжают делиться информацией с Украиной.
Администрация президента США Дональда Трампа предупреждала Киев, что может прекратить обмен разведывательной информацией, если Украина не остановит дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому изданию NPR.
По его словам, Украина наносит удары по энергетическим и логистическим объектам РФ, чтобы ослабить способность Кремля продолжать войну. Киев готов прекратить такие атаки только в том случае, если Россия также перестанет бить по украинской энергетике.
Зеленский подчеркнул, что Владимир Путин, по его мнению, не реагирует на дипломатические призывы и «понимает силу».
Давление через российские НПЗ и дизельное соглашение
Новое напряжение между Киевом и Вашингтоном возникло после того, как Трамп пошел на ослабление санкций по экспорту российского дизельного горючего.
Зеленский назвал это «слабым решением сильных партнеров». В ответ Трамп заявил, что Украине нужен другой президент, который сможет договориться с Путиным.
Американский президент также обвинял Украину в том, что удары по российским НПЗ якобы способствуют росту цен на дизель в США.
Зеленский возразил. По его словам, главной причиной удорожания энергоносителей стала ситуация вокруг Ормузского пролива из-за войны с Ираном.
«Большинство людей в мире знают, почему цены на любые виды энергии, в том числе дизельное топливо, выросли. Из-за Ормузского пролива. Из-за блокирования Ормузского пролива», — сказал президент.
Он также считает, что дополнительные поставки российского дизеля не смогут существенно снизить цены в США из-за недостаточных объемов. По его словам, соглашение даст Кремлю дополнительные средства для финансирования войны.
Что с разведданными США сейчас
Ранее Соединенные Штаты уже полностью приостанавливали обмен разведывательной информацией с Украиной — это произошло в 2025 году на фоне обострения отношений Вашингтона и Киева.
В этот раз Белый дом не подтвердил, что угроза была реализована. Сам Трамп во вторник заявил, что США продолжают помогать Украине и делиться с ней разведданными.
«Мы помогаем им и делимся разведывательной информацией. Мы хотим, чтобы война закончилась», – сказал президент США.
В то же время, Зеленский обратил внимание, что перед одним из последних российских ракетных ударов по Киеву Украина снова не получила заблаговременного предупреждения от партнеров.
«Российский ракетный удар по Киеву. В очередной раз — никаких предварительных предупреждений от наших партнеров», — заявил он.
По словам президента, целью атаки была электростанция. Зеленский призвал США оценить действия Москвы и определить, кто действительно ответственен за продолжение войны.