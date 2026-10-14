Действительно ли США угрожали отключить Украине разведку: Зеленский впервые ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа предупреждала Киев, что может прекратить обмен разведывательной информацией, если Украина не остановит дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому изданию NPR.

Реклама

По его словам, Украина наносит удары по энергетическим и логистическим объектам РФ, чтобы ослабить способность Кремля продолжать войну. Киев готов прекратить такие атаки только в том случае, если Россия также перестанет бить по украинской энергетике.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что Владимир Путин, по его мнению, не реагирует на дипломатические призывы и «понимает силу».

Давление через российские НПЗ и дизельное соглашение

Новое напряжение между Киевом и Вашингтоном возникло после того, как Трамп пошел на ослабление санкций по экспорту российского дизельного горючего.

Зеленский назвал это «слабым решением сильных партнеров». В ответ Трамп заявил, что Украине нужен другой президент, который сможет договориться с Путиным.

Американский президент также обвинял Украину в том, что удары по российским НПЗ якобы способствуют росту цен на дизель в США.

Реклама

Зеленский возразил. По его словам, главной причиной удорожания энергоносителей стала ситуация вокруг Ормузского пролива из-за войны с Ираном.

«Большинство людей в мире знают, почему цены на любые виды энергии, в том числе дизельное топливо, выросли. Из-за Ормузского пролива. Из-за блокирования Ормузского пролива», — сказал президент.

Он также считает, что дополнительные поставки российского дизеля не смогут существенно снизить цены в США из-за недостаточных объемов. По его словам, соглашение даст Кремлю дополнительные средства для финансирования войны.

Что с разведданными США сейчас

Ранее Соединенные Штаты уже полностью приостанавливали обмен разведывательной информацией с Украиной — это произошло в 2025 году на фоне обострения отношений Вашингтона и Киева.

Реклама

В этот раз Белый дом не подтвердил, что угроза была реализована. Сам Трамп во вторник заявил, что США продолжают помогать Украине и делиться с ней разведданными.

«Мы помогаем им и делимся разведывательной информацией. Мы хотим, чтобы война закончилась», – сказал президент США.

В то же время, Зеленский обратил внимание, что перед одним из последних российских ракетных ударов по Киеву Украина снова не получила заблаговременного предупреждения от партнеров.

«Российский ракетный удар по Киеву. В очередной раз — никаких предварительных предупреждений от наших партнеров», — заявил он.

По словам президента, целью атаки была электростанция. Зеленский призвал США оценить действия Москвы и определить, кто действительно ответственен за продолжение войны.

Новости партнеров