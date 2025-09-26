- Дата публикации
Зеленский признался, готов ли уступить территории ради мира
Владимир Зеленский дал категорический ответ на вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о территориальных уступках, на которые он готов ради соглашения о завершении войны.
Об этом глава государства сказал в интервью Axios.
Журналист спросил у Зеленского, есть ли какие-то территориальные уступки, на которые он готов пойти ради соглашения, что завершит войну.
«Нет, мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы. Мы не можем этого сделать», — сказал в ответ президент Украины.
Тогда журналист уточнил вопрос, сказав: «Вопрос не в том, признаете ли вы потерянные территории, а примете ли вы их?»
«Если у нас не будет сил вернуть эти территории, мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем. Это хороший компромисс для всех», — ответил Зеленский.
Заметим, накануне президент США Дональд Трамп заявил о своей вере в то, что Украина способна вернуть все свои территории, которые захватила Россия, при условии поддержки со стороны Европы и НАТО. Свое мнение американский лидер аргументировал тем, что полностью понял военно-экономическую ситуацию Москвы.
Впоследствии Зеленский сказал, что на сегодня Трамп понимает — Украина не может идти на обмен территориями с Россией. По словам главы государства, «это несправедливо и невозможно».