Зеленский признался, готов ли уступить территории ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о территориальных уступках, на которые он готов ради соглашения о завершении войны.

Об этом глава государства сказал в интервью Axios.

Журналист спросил у Зеленского, есть ли какие-то территориальные уступки, на которые он готов пойти ради соглашения, что завершит войну.

«Нет, мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы. Мы не можем этого сделать», — сказал в ответ президент Украины.

Тогда журналист уточнил вопрос, сказав: «Вопрос не в том, признаете ли вы потерянные территории, а примете ли вы их?»

«Если у нас не будет сил вернуть эти территории, мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем. Это хороший компромисс для всех», — ответил Зеленский.

Заметим, накануне президент США Дональд Трамп заявил о своей вере в то, что Украина способна вернуть все свои территории, которые захватила Россия, при условии поддержки со стороны Европы и НАТО. Свое мнение американский лидер аргументировал тем, что полностью понял военно-экономическую ситуацию Москвы.

Впоследствии Зеленский сказал, что на сегодня Трамп понимает — Украина не может идти на обмен территориями с Россией. По словам главы государства, «это несправедливо и невозможно».