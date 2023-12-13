Зеленский признался, какой сигнал получил в США по помощи для Украины

По словам президента, на сроки принятия решения влияет внутриполитическая ситуация в Штатах.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время своего визита в США получил положительный сигнал по поводу американской поддержки для Украины.

Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы 13 декабря.

Зеленский – о помощи от США

"И от конгрессменов, и от синаторов, и от представителей обеих партий, и от администрации президента и его лично я получил положительный сигнал по поводу поддержки Украины помощью США", – сказал президент Украины.

Он добавил, что в США "есть влияние внутриполитической ситуации по поводу сроков, безусловно, такая ситуация, но уверенность у всех есть".

Напомним, 12 декабря Зеленский завершил свой двухдневный визит в США, где встречался с военным и политическим руководством государства. Среди тем встреч было продолжение американской помощи для Украины. Пока американские политики не приняли соответствующее решение на долгосрочную перспективу, президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи для Украины на 200 млн дол.

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Уже 13 декабря Зеленский прибыл в Норвегию: анонсировалась встреча с премьером Йонасом Гар Стере и посещение саммита стран Северной Европы.

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