Зеленский признался, совершает ли ошибки: "Я живой человек"

Президент заверил, что не допускал роковой ошибки, которая могла бы привести к потере государства.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ежедневно совершает ошибки, но главное – не делать роковые ошибки, которые привели бы к потере государства.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции 24 февраля.

"Моя самая большая ошибка? Я не знаю. Мне кажется, их было достаточно. Я ежедневно делаю, с утра до ночи я делаю выбор. Я живой человек, как бы кто там ни хотел. И ежедневно я, наверное, ошибаюсь. Я уверен, что я ошибаюсь. Главное – чтобы у меня как у президента не было роковых ошибок, из-за которых я – гарант Конституции и гарант защиты государства – могу ее с вами потерять. Слава богу, такой ошибки не было”, – подчеркнул президент.

Напомним, накануне в интервью Зеленский также признался, что не думал, выживет ли он, когда в Украине началась полномасштабная война.

Президент также рассказал, что не думал о том, что война в Украине все еще будет продолжаться через год после начала полномасштабного вторжения России.

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