Зеленский признался в ошибках за время войны: «Не хочешь делать, но должен»

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал об ошибках, которые допускали за годы полномасштабной войны. По его словам, каждый день приходится принимать огромное количество сложных решений и договариваться с разными сторонами.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

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Украинский лидер подчеркнул, что стремится выполнять работу так, чтобы после войны и окончания своих полномочий остаться в Украине и безопасно ходить по улицам страны. В то же время Зеленский признал, что за годы войны допустило немало ошибок.

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«Конечно, я совершаю ошибки. Во время войны ты совершаешь очень много ошибок. Почему? Потому что у тебя есть… Как там говорит президент Трамп? Make a deal? Тебе приходится заключать сотни сделок каждый день», — сказал он.

По его словам, такие решения часто бывают сложными и очень чувствительными, а иногда говорится, что «не хочешь этого делать, но должен». Зеленский не уточнил, какие именно свои решения считает ошибочными.

Президент подчеркнул, что в конце концов все зависит от отношения человека к своей работе, страны и окружающих его людей.

«Все оборачивается вокруг людей. Люди дают тебе энергию жить. А есть люди, которых ты ненавидишь, и они забирают всю твою энергию», — сказал он.

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В конце разговора главная редактор издания Эмма Такер спросила президента, как он справляется со стрессом после нескольких лет войны.

«Не знаю. Я не уверен, что действительно с ним справляюсь», — ответил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп дал важное обещание. поговорит с китайским лидером Си Цзиньпинем, чтобы тот помог склонить диктатора Владимира Путина к завершению войны и хотя бы деэскалационных шагов.

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