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Зеленский признался в ошибках за время войны: «Не хочешь делать, но должен»
Зеленский откровенно рассказал о решениях, которые приходится принимать даже тогда, когда не хочется.
Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал об ошибках, которые допускали за годы полномасштабной войны. По его словам, каждый день приходится принимать огромное количество сложных решений и договариваться с разными сторонами.
Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.
Украинский лидер подчеркнул, что стремится выполнять работу так, чтобы после войны и окончания своих полномочий остаться в Украине и безопасно ходить по улицам страны. В то же время Зеленский признал, что за годы войны допустило немало ошибок.
«Конечно, я совершаю ошибки. Во время войны ты совершаешь очень много ошибок. Почему? Потому что у тебя есть… Как там говорит президент Трамп? Make a deal? Тебе приходится заключать сотни сделок каждый день», — сказал он.
По его словам, такие решения часто бывают сложными и очень чувствительными, а иногда говорится, что «не хочешь этого делать, но должен». Зеленский не уточнил, какие именно свои решения считает ошибочными.
Президент подчеркнул, что в конце концов все зависит от отношения человека к своей работе, страны и окружающих его людей.
«Все оборачивается вокруг людей. Люди дают тебе энергию жить. А есть люди, которых ты ненавидишь, и они забирают всю твою энергию», — сказал он.
В конце разговора главная редактор издания Эмма Такер спросила президента, как он справляется со стрессом после нескольких лет войны.
«Не знаю. Я не уверен, что действительно с ним справляюсь», — ответил Зеленский.
Напомним, Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп дал важное обещание. поговорит с китайским лидером Си Цзиньпинем, чтобы тот помог склонить диктатора Владимира Путина к завершению войны и хотя бы деэскалационных шагов.