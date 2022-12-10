Зеленский признан Человеком года по версии Profil: "Всколыхнул свободный мир"

Президента избрали за его влияние на судьбу Украины и Запада в целом.
Президент Украины Владимир Зеленский назван Человеком года по версии главного информационно-политического журнала Австрии Profil.
Об этом сообщает сайт издания.
Об избрании Зеленского Человеком года говорится в статье под названием "Владимир Зеленский: Человек, всколыхнувший свободный мир". В материале отмечается, что политик воспринимается в мире "не только как представитель Украины, которая подвергается нападению со стороны России, но и как человек Запада".
"Каждый, кто считает себя частью Запада в мыслях, идеологически и в реальности (…), приходит к неизбежному выводу: Зеленский – это наш человек", – говорится в статье.
Авторы также отметили, что это не связано с нехваткой оригинальности, что издания Financial Times, Time и теперь Profil считают одного и того же человека "самым важным и влиятельным в этом году".
В материале обращают внимание на то, что после полномасштабного вторжения России Зеленский не оставил свою страну и не сдался, а отдал приказ армии сопротивляться: "Этим поступком храбрости он заслуживает уважения".
В статье также высказывается мнение, что президент Украины смог инициировать "возвращение Запада", в частности, НАТО, и поиск им своего смысла существования.
"Влияние Владимира Зеленского на судьбу Украины и Запада в этом году делает его, по мнению редакции, Человеком года", – отметили в Profil.
Напомним, Зеленский был назван человеком года и по версии британской газеты Financial Times. Там указали, что политик "заслужил место в истории своим чрезвычайным проявлением лидерства и силы духа".
Персоной года Зеленского назвал американский журнал Time. Наряду с президентом издание отметило и "дух Украины".
А издание Politico признало президента Украины самым влиятельным человеком года в Европе. Отмечается, что Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной.
Читайте также: