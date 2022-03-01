Зеленский призвал Байдена выступить с сильным заявлением о вторжении России в Украину

Зеленский призвал Байдена выступить с сильным заявлением о вторжении России в Украину

Глава государства подчеркнул, что ситуация очень серьезная, и он не снимается в кино.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена выступить с сильным и "полезным" заявлением о вторжении России.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу CNN.

Также читайте Зеленскому аплодировали стоя и поздравили его с подписанием заявки на вступление в ЕС — заседание Европарламента

"Если вы (Байден – ред.) делаете это, а та сторона делает это, значит, они готовы к миру. Если они не готовы, значит, вы просто теряете время", – сказал Зеленский.

"Это очень серьезно... Я не снимаюсь в кино", – добавил он, назвав себя не культовой фигурой, а культовой назвал Украину, которая является сердцем Европы.

"Европа видит в Украине что-то особенное для этого мира. Вот почему (мир – ред.) не может потерять это что-то особенное", – отметил Зеленский.