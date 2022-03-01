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Зеленский призвал Байдена выступить с сильным заявлением о вторжении России в Украину

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Зеленский призвал Байдена выступить с сильным заявлением о вторжении России в Украину

Офис Президента Украины

Глава государства подчеркнул, что ситуация очень серьезная, и он не снимается в кино.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена выступить с сильным и "полезным" заявлением о вторжении России.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу CNN.

"Если вы (Байден – ред.) делаете это, а та сторона делает это, значит, они готовы к миру. Если они не готовы, значит, вы просто теряете время", – сказал Зеленский.

"Это очень серьезно... Я не снимаюсь в кино", – добавил он, назвав себя не культовой фигурой, а культовой назвал Украину, которая является сердцем Европы.

"Европа видит в Украине что-то особенное для этого мира. Вот почему (мир – ред.) не может потерять это что-то особенное", – отметил Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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