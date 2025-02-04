Зеленский призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков ХАЭС

Об этом Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении.

"Я благодарен, что директор МАГАТЭ поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект", – сказал глава государства.

Напомним, по заявлению компании АО «Энергоатом», достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) уже готова на 80% и 25% соответственно.

Они являются критически важным шагом по укреплению энергетической безопасности Украины и обеспечению стабильного электроснабжения в условиях послевоенного восстановления.