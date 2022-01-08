Зеленский призвал друзей в сенате США поддержать санкции против "Северного потока-2"

Зеленский призвал друзей в сенате США поддержать санкции против "Северного потока-2"

Зеленский говорит, что речь идет о защите энергетической безопасности Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат Соединенных Штатов Америки поддержать законопроект о санкциях против российского "Северного потока-2", которым намерены транспортировать газ в Европу в обход нашей страны.

Об этом президент Украины написал в Twitter.

Зеленский, в частности, поблагодарил сенатора-республиканца Теда Круза и лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2".

"Украина просит всех своих друзей в сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", – написал президент.

К слову, указанный законопроект предусматривает введение санкций против организаций, ответственных за разработку, строительство, эксплуатацию "Северного потока-2" и их корпоративных должностных лиц.

Напомним, газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что сенат США 14 января примет законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщалось, 22 ноября США одобрили санкции против двух судов и связанных с РФ компаний, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

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