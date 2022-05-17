Зеленский призвал ЕС включить нефтяное эмбарго в шестой пакет санкций против РФ

Зеленский призвал ЕС включить нефтяное эмбарго в шестой пакет санкций против РФ

Глава государства подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть – в интересах не только Украины, но и всей Европы.

В Киеве работала высокая делегация Польши, с которой прошли консультации по взаимодействию на уровне Европейского Союза. В частности, это касается ускорения интеграции Украины в Европейский Союз и решения статуса кандидата для Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 17 мая.

Также украинские власти работают над тем, чтобы Европейский Союз все же согласовал шестой пакет санкций против России.

"Нефтяное эмбарго должно быть его частью, и это в интересах не только нашего государства, но и всей Европы. Благодарен тем лидерам континента, которые это осознают и помогают с продвижением соответствующего решения", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что раненых украинских защитников удалось вывезти из Мариуполя.

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