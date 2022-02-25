Зеленский призвал европейцев выходить на площади и требовать от политиков большей защиты

Президент призвал европейцев давить на свои правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев выходить на площади и требовать от политиков активных действий по Украине и большей защиты для себя и Украины.

Об этом он сказал 25 февраля во время своего видеообращения.

"Когда ракеты убивают наших людей – это гибель всех европейцев. Требуйте больше защиты для Европы, для Украины, как части демократического мира. Пока государственные институты в Европе не спешат с реальными, сильными решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь. Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше: больше финансовой, больше военной помощи", — сказал президент.