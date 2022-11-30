Зеленский призвал Германию предоставить Patriot: "Шольца будут благодарить все поколения украинцев"

Передача Украине этих систем для борьбы с российскими ракетными ударами стала бы историческим решением.
Президент Владимир Зеленский призвал Германию передать Украине ЗРК Patriot, что стало бы историческим решением, как и признание Голодомора геноцидом украинцев.
Об этом глава государства сказал в видеообращении 30 ноября.
Так, он прокомментировал принятие Бундестагом резолюции, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.
"Это решение для справедливости, для правды. И это очень важный сигнал для многих других стран мира, что российскому реваншизму не удастся переписать историю", – сказал Зеленский.
"Еще бы одно решение Германии, которое, безусловно, станет историческим, – передать Украине систему Patriot, – и господина канцлера Шольца, как и все поколение современных немецких политиков, будут благодарить все поколения украинцев", – подчеркнул президент.
Patriot для Украины
После падения ракеты в Польше Германия предложила Варшаве усилить ПВО страны системами Patriot. Однако польская сторона предложила развернуть Patriot с украинской стороны границы. В частности, с таким призывом к ФРГ обратился премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Однако в Минобороны Германии заявили о заинтересованности в том, чтобы все системы Patriot страны оставались на территории НАТО.
В то же время в Пентагоне тоже заявили, что пока не планируют передавать Украине системы Patriot.
Читайте также: