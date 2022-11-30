Зеленский призвал Германию предоставить Patriot: "Шольца будут благодарить все поколения украинцев"

Передача Украине этих систем для борьбы с российскими ракетными ударами стала бы историческим решением.

Президент Владимир Зеленский призвал Германию передать Украине ЗРК Patriot, что стало бы историческим решением, как и признание Голодомора геноцидом украинцев.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 30 ноября.

Так, он прокомментировал принятие Бундестагом резолюции, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.

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"Это решение для справедливости, для правды. И это очень важный сигнал для многих других стран мира, что российскому реваншизму не удастся переписать историю", – сказал Зеленский.

"Еще бы одно решение Германии, которое, безусловно, станет историческим, – передать Украине систему Patriot, – и господина канцлера Шольца, как и все поколение современных немецких политиков, будут благодарить все поколения украинцев", – подчеркнул президент.

Зеленский на 30 ноября: Главные вопросы Ставки, мощное противодействие оккупантам, энергетика и связь

Patriot для Украины

После падения ракеты в Польше Германия предложила Варшаве усилить ПВО страны системами Patriot. Однако польская сторона предложила развернуть Patriot с украинской стороны границы. В частности, с таким призывом к ФРГ обратился премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Однако в Минобороны Германии заявили о заинтересованности в том, чтобы все системы Patriot страны оставались на территории НАТО.

В то же время в Пентагоне тоже заявили, что пока не планируют передавать Украине системы Patriot.

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