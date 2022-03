Зеленский призвал граждан всего мира выходить на митинги в поддержку Украины

Массовые акции должны начаться с 24 марта.

24 марта проходит месяц, как Россия вторглась войной в Украину и до сих пор ее не останавливает. Мир должен поддержать Украину в борьбе за мир и свободу.

Об этом в ночном видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Война России – это не только война против Украины. Это значительно шире. Россия начала войну против свободы как таковой. На украинской земле для России только начало. Россия пытается победить свободу всех людей в Европе. Всех людей в мире. Пытается показать, что только грубая и жестокая сила имеет значение. Пытается показать, что люди не имеют значения, как все то, что делает нас людьми", — сказал Зеленский на английском языке.

Он подчеркнул, что "именно поэтому мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарен каждому, кто действует в поддержку Украины. В поддержку свободы. Но война продолжается. Террор против мирных людей продолжается. Уже месяц! Так долго! Это разбивает сердце мне, всем украинцам и каждому свободному человеку на земле".

Президент призвал людей во всем мире выходить на митинги в поддержку Украины.

"Поэтому я прошу вас выступить против войны! Начиная с 24 марта — ровно через месяц после вторжения России... С этого дня и дальше. Показывайте вашу позицию! Выходите из ваших офисов, из ваших домов, из ваших школ и университетов. Выходите ради мира с украинской символикой. Чтобы поддержать Украину. Чтобы поддержать свободу. Чтобы поддержать жизнь. На ваши площади. На ваши улицы. Чтобы вас увидели. Чтобы вас услышали. Скажите, что люди имеют значение. Свобода имеет значение. Мир имеет значение. Украина имеет значение. С 24 марта. В центрах ваших городов. Все вместе, кто хочет остановить войну", — призвал Зеленский.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского на английском языке:

The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider.

Russia started the war against freedom as it is.

This is only the beginning for Russia on the Ukrainian land. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe. Of all the people in the world. It tries to show that only crude and cruel force matters.

It tries to show that people do not matter, as well as everything else that makes us people.

That’s the reason we all must stop Russia. The world must stop the war.

I thank everyone who acts in support of Ukraine. In support of freedom. But the war continues. The acts of terror against peaceful people go on. One month already! That long! It breaks my heart, hearts of all Ukrainians and every free person on the planet.

That’s why I ask you to stand against the war! Starting from March 24 – exactly one month after the Russian invasion… From this day and after then.

Show your standing! Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life.

Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter. Freedom matters. Peace matters. Ukraine matters.

From March 24.

In downtowns of your cities.

All as one together who want to stop the war.

