Зеленский призвал к "внутреннему единству" во внешних делах

Зеленский призвал к "внутреннему единству" во внешних делах

Президент надеется договориться о встрече лидеров стран Нормандского формата

Президент Владимир Зеленский призвал украинских политиков к единству по внешним делам.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Верховной Раде.

Президент рассказал, что на прошлой неделе провел переговоры с президентом Европейского Совета, с президентами Литвы, Азербайджана, Франции, США. Он встретился с послами стран G7, ООН, НАТО, ЕС, МВФ, ОБСЕ.

"В целом это 80 представителей иностранных государств и международных организаций. Они едины в поддержке нашего государства. Единство разблокировало Нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование", — отметил глава государства.

Также Зеленский напомнил, что впервые с 2019 года все четыре стороны Нормандского формата согласовали совместное итоговое заявление.

"Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность по поводу встречи лидеров Нормандской четверки", — резюмировал президент.