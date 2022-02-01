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Зеленский призвал к "внутреннему единству" во внешних делах

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Зеленский призвал к "внутреннему единству" во внешних делах

УНИАН

Президент надеется договориться о встрече лидеров стран Нормандского формата

Президент Владимир Зеленский призвал украинских политиков к единству по внешним делам.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Верховной Раде.

Президент рассказал, что на прошлой неделе провел переговоры с президентом Европейского Совета, с президентами Литвы, Азербайджана, Франции, США. Он встретился с послами стран G7, ООН, НАТО, ЕС, МВФ, ОБСЕ.

"В целом это 80 представителей иностранных государств и международных организаций. Они едины в поддержке нашего государства. Единство разблокировало Нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование", — отметил глава государства.

Также Зеленский напомнил, что впервые с 2019 года все четыре стороны Нормандского формата согласовали совместное итоговое заявление.

"Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность по поводу встречи лидеров Нормандской четверки", — резюмировал президент.

Напомним, что Владимир Зеленский выступил в парламенте на открытии 7-й сессии IX созыва. Среди основных тем спича – военная угроза и экономическая ситуация в стране

В частности, президент заявил о стабилизации экономики и заверил, что "все под контролем" . Также он рассказал, что в Украине достаточно газа и угля для успешного прохождения отопительного сезона.

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