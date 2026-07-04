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Зеленский призвал мир усилить давление на Россию: назвал ключевые инструменты влияния
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Россию, отметив, что только решительные действия способны заставить страну-агрессора прекратить террор против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию могут заставить изменить свое поведение только те государства, голоса которых она прислушивается. По его словам, речь идет прежде всего о Соединенных Штатах, странах Большой семерки (G7), Большой двадцатки (G20) и европейских государствах.
«Нужно, чтобы партнеры давили на Россию для того, чтобы этот террор прекратился. Те, кого Россия услышит – это точно Соединенные Штаты, это другие страны Большой семерки и Большой двадцатки, и это Европа», – подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что у Европы достаточно инструментов для усиления давления на Кремль. Среди них он назвал ограничения по российским энергоресурсам, санкции против нефтяного флота и финансовой системы РФ.
Отдельно глава государства отметил необходимость укрепления украинской противовоздушной обороны.
«Нужно это использовать, и нужно делать шаги на усиление нашей защиты, прежде всего ПВО», – отметил он.
В конце обращения Зеленский поблагодарил международных партнеров, которые продолжают активно поддерживать Украину.
Атака на Киев – новая тактика РФ
Аналитики Defense Express после атаки на Киев 2 июля отметили, что РФ действует по определенному двухнедельному циклу , используя это время для подготовки новых обстрелов. Большинство баллистических и гиперзвуковых ракет во время этого обстрела были направлены именно в столицу. В то же время статистика отражения свидетельствует о низком уровне перехвата баллистики, ведь из 24 целей силы ПВО уничтожили всего четыре, то есть около 16,7%.
В то же время, авиаэксперт Валерий Романенко подчеркнул, что российские войска изменили тактику — все чаще направляя ракеты и беспилотники по жилым кварталам. По его мнению, это может свидетельствовать о постепенном снижении ударных возможностей РФ, чтобы компенсировать это, они меняют приоритеты и пытаются нанести как можно больше потерь среди гражданского населения.