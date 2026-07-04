Зеленский призвал мир усилить давление на Россию: назвал ключевые инструменты влияния

Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию могут заставить изменить свое поведение только те государства, голоса которых она прислушивается. По его словам, речь идет прежде всего о Соединенных Штатах, странах Большой семерки (G7), Большой двадцатки (G20) и европейских государствах.

«Нужно, чтобы партнеры давили на Россию для того, чтобы этот террор прекратился. Те, кого Россия услышит – это точно Соединенные Штаты, это другие страны Большой семерки и Большой двадцатки, и это Европа», – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Европы достаточно инструментов для усиления давления на Кремль. Среди них он назвал ограничения по российским энергоресурсам, санкции против нефтяного флота и финансовой системы РФ.

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Отдельно глава государства отметил необходимость укрепления украинской противовоздушной обороны.

«Нужно это использовать, и нужно делать шаги на усиление нашей защиты, прежде всего ПВО», – отметил он.

В конце обращения Зеленский поблагодарил международных партнеров, которые продолжают активно поддерживать Украину.

Атака на Киев – новая тактика РФ

Аналитики Defense Express после атаки на Киев 2 июля отметили, что РФ действует по определенному двухнедельному циклу , используя это время для подготовки новых обстрелов. Большинство баллистических и гиперзвуковых ракет во время этого обстрела были направлены именно в столицу. В то же время статистика отражения свидетельствует о низком уровне перехвата баллистики, ведь из 24 целей силы ПВО уничтожили всего четыре, то есть около 16,7%.

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В то же время, авиаэксперт Валерий Романенко подчеркнул, что российские войска изменили тактику — все чаще направляя ракеты и беспилотники по жилым кварталам. По его мнению, это может свидетельствовать о постепенном снижении ударных возможностей РФ, чтобы компенсировать это, они меняют приоритеты и пытаются нанести как можно больше потерь среди гражданского населения.

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