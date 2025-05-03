Зеленский призвал отменить визы в США нардепам, которые не проголосуют за соглашение о ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты, которые не поддерживают соглашение с США должны быть лишены виз.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Мы верим в будущее, верим в бизнес с США. Но это о будущем. А сегодня они голосуют не только ради этого будущего, а ради того, чтобы сегодня сохранить много того, что нам нужно сохранить. От чего зависит безопасность Украины», — заявил президент.

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Глава государства призвал США отменить визы нардепам, которые не проголосуют за соглашение об ископаемых.

«Я думаю, что Соединенным Штатам Америки надо просто отменить им визы. Я честно так считаю. Они приезжают в США каждый месяц. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как они знают, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие не очень важны. После того, как они проходятся по коридорам соответствующих конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а потом они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что для Америки или для действующего Президента США принципиально и от чего зависит сегодня безопасность Украины», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский ответил, как будет работать общий с США фонд полезных ископаемых.