Зеленский призвал предоставить танки: "Ожидаем согласия страны, имеющей соответствующие права и лицензии"

Танки немецкого производства согласны передать Польша, Финляндия, Португалия, Испания, однако на это необходимо согласие самой ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство ожидает согласия на поставку танков от страны, которая имеет на них права. Очевидно, речь идет о Германии и танках Leopard ее производства.

Об этом глава государства заявил во время встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем 19 января в Киеве.

Зеленский отметил, что "вопрос танков актуален и чувствителен". Вопрос этой техники зависит от многих причин, но не зависит от желания Украины.

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Президент подчеркнул, Украине необходима бронетехника, потому что "против тысячи танков" недостаточно мужества украинских военных".

По словам главы государства, на сегодняшний день есть много стран, которые соглашаются на передачу танков. Среди них – Польша, Финляндия, Португалия, Испания.

"Мы все ожидаем согласия от страны, которая имеет соответствующие права и лицензии", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что техника нужна Украине быстро, потому что каждая минута – это жизнь человека.

Напомним, что о решении передать Украину танки Leopard немецкого производства заявляла Польша. Не прочь пойти на такой шаг и другие государства. Однако свое согласие еще должна дать сама Германия, а канцлер Олаф Шольц колеблется с решением, ведь опасается вспышки войны между Россией и НАТО.

По данным американских СМИ, глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом будет давить на Берлин о разрешении на поставку танков Leopard ВСУ.

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