Зеленский призвал пропагандиста Карлсона "прекратить лизать зад Путина"

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о пропагандисте Такере Карлсоне, который вобрал интервью у российского диктатора Путина и постоянно распространяет нарративы российской пропаганды.

Свое мнение Зеленский высказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский отметил, что пропагандист Карлсон постоянно повторяет слова российского диктатора.

"По-моему, ему надо глубже понимать, что происходит в Украине, прекратить работать на Путина, прекратить лизать его зад. Честно", — заявил Зеленский.

Президент уверен, что Карлсон намеренно дезинформирует людей и повторяет пропаганду Кремля.

Кроме того, он ответил на упреки Карлсона о том, что в Украине преследуют христианские конфессии, в частности московский патриархат.

Он заявил, что это образование было исключено из Совета церквей Украины самими конфессиями и власти не принимали в этом никакого участия.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что как и все украинцы, он "немного устал", но ни о каком истощении спустя почти три года войны речь не идет.

Мы ранее информировали, что Зеленский заявил о вероятной встрече с кремлевским диктатором Путиным.

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