Зеленский призвал срочно использовать 6 млрд евро Европейского фонда мира для защиты Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров как можно быстрее направить 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира на усиление защиты Украины, подчеркнув, что эти средства должны работать без промедления.

Об этом глава государства заявил во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

По словам Зеленского, разблокированные средства фонда являются существенным ресурсом, который необходимо направить на те направления, которые уже доказали свою эффективность в войне. Речь идет прежде всего о системах противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасах и других военных возможностях, необходимых для защиты украинских городов и гражданского населения.

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Президент также подчеркнул, что часть финансирования следует использовать для защиты энергетической инфраструктуры Украины, остающейся одной из основных целей российских атак.

Отдельно глава государства отметил, что Украина стремится завершить войну к зиме путем дипломатии и усиления международного давления на Россию. Однако, по его словам, нужно уже сейчас готовить зимний пакет помощи в случае продолжения боевых действий.

В такой пакет, по словам президента, должны войти газ, дизельное топливо, энергетическое оборудование, а также не менее 300 ракет для защиты страны в зимний период.

«Путин – это война. Если война продолжится, нам нужны конкретные решения уже сейчас», - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, что ранее Нидерланды выделили Украине 500 млн евро на ПВО и дроны.

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