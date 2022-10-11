Зеленский призвал ЮНЕСКО исключить РФ: "Почему представители России до сих пор среди вас?"

Президент Украины сказал, что РФ может присвоить себе специальное звание победительницы университетов, институтов, академий и школ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации после массированных ракетных ударов, нанесенных страной-агрессором 10-11 октября по объектам культурного наследия.

Об этом Зеленский сказал в обращении к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО 11 октября.

"В этой войне мы не можем знать, кто и что станет мишенью для российских ракет. Дети или взрослые... Образовательный объект или культурный... Объект критической инфраструктуры или, например, мемориал жертвам Холокоста. Для России все это – одинаковые мишени. Этой ночью российская ракета ударила по зданиям Хортицкой академии в Запорожской области. Зачем? Такая тактика, тактика террористов", – пояснил глава государства.

Он отметил, что уже более 2600 образовательных объектов Украины разрушены или повреждены террористическими ударами России.

"Вчера в Киеве, в нашей столице, российская ракета ударила по перекрестку в центральной части города. Погибли люди – сгорели прямо в машинах. И это было в 700 метрах от колокольни Софийского собора – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На том же перекрестке расположены корпуса университета Шевченко — одного из важнейших университетов востока Европы. Он пострадал от этого удара. Институт филологии разбит", — проинформировал президент.

Он добавил, что РФ может присвоить себе специальное звание победительницы университетов, институтов, академий и школ.

"Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения влечет за собой другой стране?" – обратился к участникам встречи Зеленский.

Он поблагодарил ЮНЕСКО за поддержку Украины, однако подчеркнул, что все же нужны новые шаги — "шаги, которые Россия почувствует".

"Государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия – Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое российское председательство обесценивает сам институт – его вес, его репутацию. Нельзя отдавать России на уничтожение авторитет ЮНЕСКО. Государство-террорист должно быть исключено из всех органов ЮНЕСКО и из самой организации. Пусть это будет историческим примером для всех в мире, что никто не будет терпеть врага культуры, врага истории, врага образования, врага науки", – призвал президент Украины.

Напомним, Россия устроила 10 октября самую массированную ракетную атаку по Украине, в том числе по Киеву. Были нанесено много разрушений и погибли гражданские. Сгорели несколько автомобилей на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Шевченко, без окон остался красный корпус Национального университета имени Шевченко.

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