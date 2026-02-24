ТСН в социальных сетях

Политика
5
1 мин

Зеленский призвал зафиксировать дату вступления Украины в Евросоюз

Глава государства призвал ЕС прекратить промедление и зафиксировать конкретную дату членства Украины, отметив, что это может произойти уже в 2027 году.

Игорь Бережанский
Флаги Украины и Евросоюза

Флаги Украины и Евросоюза / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости официально определить временные рамки вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в четкой определенности со стороны Брюсселя, ведь отсутствие конкретных сроков, по его мнению, играет на руку Москве и создает риски для будущего государства.

Президент подчеркнул, что процесс евроинтеграции не должен растягиваться на десятилетия и предложил ориентиром 2027 год.

Я хочу дату. Я прошу об этом. Нельзя допустить, чтобы следующие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, в которой Россия блокирует членство Украины в ЕС в течение 50 лет», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль не демонстрирует реальную готовность к завершению войны и использует переговорный процесс в собственных интересах.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может изменить позицию Братиславы по поддержке евроинтеграции Украины в связи с вопросом поставки нефти через нефтепровод «Дружба».

5
