Зеленский призывает ввести санкции против всей ракетной и дроновой промышленности РФ

Глава государства убежден, что необходимо помешать россиянам производить ракеты, которыми они убивают украинцев. Для этого следует ввести санкции против всей ракетной и дроновой индустрии РФ.

Об этом президент Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Они сознательно бьют по Украине, по украинской экономике, по нашим городам. И делают это так, чтобы это било во всех европейцах. Мы благодарим вас за полученные системы ПВО, но в интересах украинцев и европейцев, чтобы Россия не могла делать новые ракеты, чтобы агрессор не мог бить снова и снова по нашим городам. Поэтому нужно делать еще один шаг и вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности России", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер добавил, что ограничения должны затронуть также и российскую ІТ-отрасль, которая обеспечивает этот террор.

"Тогда мы сможем убрать источник опасности, и это будет надежной защитой Украины и всей Европы", — отметил президент.

Напомним, сегодня, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в Европарламенте в Брюсселе. После речи европарламентарии аплодировали стоя украинскому лидеру.

ТСН.ua собрал основные цитаты из выступления главы государства.

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