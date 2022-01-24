Зеленский продолжает быть лидером электоральных симпатий: обновленный президентский рейтинг

В декабре действующего главу государства готовы были поддержать 27,1%.

Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Его поддерживают 23,5% среди определившихся с выбором (17,4% среди всех респондентов).

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Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС), ссылаясь на результаты проведенного на протяжении 20-21 января 2022 года всеукраинского опроса общественного мнения.

На втором месте – Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 20,9% среди определившихся с выбором.

"Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место", — отметили социологи.

Далее следуют Юлия Тимошенко (11,8%), Игорь Смешко (9,6%), Юрий Бойко (9,3%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку. Согласно данным опроса, 10,2% граждан пока не определились с выбором, еще 13,8% не голосовали бы ни за одоно из перечня, а 1,7% — вообще не пошли бы на выборы.

"По сравнению с декабрем 2021 года среди определившихся с выбором респондентов с 16,7% до 20,9% возросла поддержка Петра Порошенко. Также наблюдается рост поддержки Игоря Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время наблюдается снижение поддержки Дмитрия Разумкова (с 8,1% до 5%) и Олега Тягнибока (с 3,1% до 1,1%)", – отмечается в результатах опроса.

В ходе исследования опрошены 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 5%).

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного КМИС 3-11 декабря 2021 года, за Зеленского проголосовали бы 20,2% среди всех респондентов и 27,1% среди определившихся с выбором. То есть за месяц поддержка действующего президента снизилась на 3,6%.

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