Зеленский продолжает быть лидером симпатий среди избирателей: обновленный президентский рейтинг

За неделю поддержка действующего главы государства выросла на 0,7%.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-18 декабря.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то за Зеленского проголосовали бы 24,2% (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Следует отметить, что за неделю рейтинг действующего президента вырос на 0,7%, поскольку согласно предыдущему опросу, проведенному 6-8 декабря, за его кандидатуру готовы были отдать свои голоса 23,5%.

В то же время 13,7% (неделю назад было – 13,4%) поддержали бы Петра Порошенко, 9,6% (было 9,9%) – Юлию Тимошенко, 9,2% (было 9,3%) – Юрия Бойко, 6,9% – Евгения Мураева, 6,8% (было 7,5%) – Дмитрия Разумкова, 6,7% – Игоря Смешко, 6,2% – Владимира Гройсмана, 3,1% – Олега Ляшко.

Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

Напомним, согласно результатм предыдущего опроса "Рейтинга" за 14-16 декабря, действующий президент также продолжает возглавлять и рейтинг доверия украинцев к политикам. Так, Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 61%. Уровень доверия к действующему президенту стабилен и не изменился за месяц, поскольку по результатам опроса, проведенного 10-13 ноября, ему также доверяло 38%, а не доверяло – 59%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 16-18 декабря. Было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) 2,5 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.