Зеленский продолжает быть лидером в президентском рейтинге — свежий опрос

Следующие президентские выборы в Украине пройдут в 2024 году.

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Его готовы поддержать 26% среди определившихся с выбором.

Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года.

Так, если бы выборы президента Украины проходили в следующее воскресенье, то больше всего голосов в первом туре получили бы действующий глава Украины Владимир Зеленский. 17,4% всех опрошенных или 26,0% намерены принять участие в выборах и определились с выбором.

Следующим идет пятый президент Украины и действующий нардеп Петр Порошенко. Среди всех опрошенных за него готовы отдать голоса 16,2% и 24,2% определившихся с выбором. Закрывает тройку лидеров Юлия Тимошенко – 6,9% всех опрошенных или 10,3% соответственно.

За Дмитрия Разумкова готовы голосовать 5,5% и 8,2% соответственно. По 4,7% всех респондентов или по 7,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, проголосовали бы за Юрия Бойко и Евгения Мураева. За Игоря Смешко готовы проголосовать 3,6% всех опрошенных или 5,4% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Владимира Гройсмана — 2,1% и 3,1% соответственно, за Олега Ляшко — 1 ,3% и 2,0% соответственно, за Виктора Медведчука 1,1% и 1,6% соответственно, за Олега Тягнибока 0,6% и 0,9% соответственно.

"По сравнению с октябрем 2021 статистически значимо выросли рейтинги П.Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Ю.Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), а также снизился рейтинг В. Гройсмана (с 4,1% до 2,1%)", — говорится в сообщении.

В то же время, 62,5% опрошенных не поддерживают идеи, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй президентский срок на выборах в 2024 году. Поддержали бы баллотировку Зеленского на второй президентский срок 18,6% респондентов. Затруднились ответить — 6,9% опрошенных.

Отметим, согласно результатам опроса, проведенного КМИС 20-21 января 2022 года, за Зеленского проголосовали 23,5% среди определившихся с выбором и 17,4% среди всех респондентов. То есть, за полторы недели рейтинг Зеленского вырос на 2,5% среди тех, кто определился с выбором.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова. Опрошено 1206 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

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