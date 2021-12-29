Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге — опрос

На втором месте – Порошенко.

Действующий глава государства Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев.

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Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 17-22 декабря 2021 года.

Первый тур президентских выборов

Так, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы именно Зеленский (17,5% всех опрошенных или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

На втором месте экс-перзидент Петр Порошенко. За него намерены проголосовать соответственно 11% и 16% опрошенных, за Юлию Тимошенко – соответственно 8% и 10%, за Юрия Бойко – соответственно 7,5% и 9%, за Дмитрия Разумкова – соответственно 7% и 9%, за Игоря Смешко ˗ соответственно 5% и 6%, за Евгения Мураева ˗ соответственно 5% и 6%, за Владимира Гройсмана ˗ соответственно 3,5% и 5%, за Сергея Притулу ˗ соответственно 2% и 3%, за Олегк Ляшко ˗ соответственно 2 % и 2%, %, за Романа Кошулинского – соответственно 1,5% и 2%, за Анатолия Гриценко – соответственно 1% и 2%, за Виталиф Кличко – соответственно 1% и 1%.

"По сравнению с ноябрем 2021 года на статистически значимом уровне выросла электоральная поддержка Дмитрия Разумкова (с 5,5% до 7% среди всех опрошенных) и Евгения Мураева (с 4% до 5%), уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре статистически на значительном уровне не изменился", — говорится в исследовании.

Второй тур президентских выборов

Владимир Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Петром Порошенко получил бы 23% голосов всех опрошенных или 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко соответственно 23% и 50%.

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юрия Бойко за действующего президента проголосовали бы 26% всех опрошенных или 63% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Юрия Бойко – соответственно 17% и 37%.

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова, за Зеленского проголосовали бы 22% всех опрошенных или 44% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Разумкова — соответственно 30% и 56%.

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко за Зеленского проголосовали бы 24% всех опрошенных или 53,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Тимошенко — соответственно 22% и 46,5%.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Напомним, согласно последним социологическим исследованиям группы "Рейтинг", проведенным 14-16 декабря этого года, Зеленский продолжает возглавлять рейтинг симпатий среди украинских избирателей. Так, ему доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 61%. Уровень доверия к действующему президенту стабилен и не изменился за месяц, поскольку по результатам предыдущего опроса, проведенного 10-13 ноября, ему также доверяло 38%, а не доверяло – 59%.