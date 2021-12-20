Зеленский продолжает лидировать в рейтинге доверия к политикам: результаты нового опроса

Самое большое недоверие у украинцев к Порошенко — 75%.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает возглавлять рейтинг симпатий среди украинских избирателей.

Согласно последним социологическим исследованиям группы "Рейтинг", проведенным 14-16 декабря этого года, Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют — 61%. Уровень доверия к действующему президенту стабилен и не изменился за месяц, поскольку по результатам предыдущего опроса, проведенного 10-13 ноября, ему также доверяло 38%, а не доверяло – 59%.

На втором месте по уровню доверия – Владимир Гройсман, которому 32% доверяют, и 60% – не доверяют. Дмитрию Разумкову доверяют 30%, а 41% – не доверяют и еще четверть не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 25% (в ноябре было – 27%), не доверяют – 73% (месяц назад – 71%). Петру Порошенко доверяют 25% (в ноябре также – 25%), не доверяют – 75% (в ноябре было – 73%). Юрию Бойко доверяют 22% (в ноябре – 24%), не доверяют – 61% (месяц назад было 59%), не знают его – 15%.

Таким образом, за месяц среди населения увеличился уровень недоверия к политикам.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 14-16 декабря 2021 г.