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Зеленский продолжает собирать наибольшую международную аудиторию для Украины, чтобы ее поддерживали на всех уровнях

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Зеленский продолжает собирать наибольшую международную аудиторию для Украины, чтобы ее поддерживали на всех уровнях

Фото: president.gov.ua

"Информационное давление, дипломатическое, а также культурное – вот что нам нужно", — сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о международной поддержке Украины.

Об этом говорилось в обращении к украинской нации.

"Продолжаю собирать наибольшую международную аудиторию для Украины. Чтобы наше государство поддерживали на всех уровнях. И чтобы на всех уровнях давили на Россию. Информационное давление, дипломатическое, а также культурное – вот что нам нужно. Чтобы, как и во времена Второй мировой войны, борьба за свободу могла опираться в том числе и на силу искусства", — сказал глава государства.

"Поэтому сегодня, во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля, обратился в мировое кинематографическое сообщество. И напомнил, что сейчас, как и в 1940-х годах, нужно смело, открыто защищать свободу и бороться с диктатурой. Именно сейчас это время. Когда речь кино может и должен стать языком борьбы за свободу", — резюмировал украинский президент.

Напомним, 13 мая Зеленский в ответ на попытки Макрона найти какой-то дипломатический выход для президента РФ заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путина".

Ранее президент Франции подтвердил, что заявку Украины о вступлении в ЕС будет рассмотрено в июне.

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