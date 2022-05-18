Зеленский продолжает собирать наибольшую международную аудиторию для Украины, чтобы ее поддерживали на всех уровнях

Зеленский продолжает собирать наибольшую международную аудиторию для Украины, чтобы ее поддерживали на всех уровнях

"Информационное давление, дипломатическое, а также культурное – вот что нам нужно", — сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о международной поддержке Украины.

Об этом говорилось в обращении к украинской нации.

"Продолжаю собирать наибольшую международную аудиторию для Украины. Чтобы наше государство поддерживали на всех уровнях. И чтобы на всех уровнях давили на Россию. Информационное давление, дипломатическое, а также культурное – вот что нам нужно. Чтобы, как и во времена Второй мировой войны, борьба за свободу могла опираться в том числе и на силу искусства", — сказал глава государства.

"Поэтому сегодня, во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля, обратился в мировое кинематографическое сообщество. И напомнил, что сейчас, как и в 1940-х годах, нужно смело, открыто защищать свободу и бороться с диктатурой. Именно сейчас это время. Когда речь кино может и должен стать языком борьбы за свободу", — резюмировал украинский президент.

Напомним, 13 мая Зеленский в ответ на попытки Макрона найти какой-то дипломатический выход для президента РФ заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путина".

Ранее президент Франции подтвердил, что заявку Украины о вступлении в ЕС будет рассмотрено в июне.

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