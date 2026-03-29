Зеленский продолжает турне по Ближнему Востоку: в какую страну прибыл

Владимир Зеленский в Иордании / © скриншот с видео

В воскресенье, 29 марта, во время турне по странам Персидского залива президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Иорданию.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале украинского президента, опубликовав видео из аэропорта

На опубликованных кадрах видно, как президент Зеленский спускается по трапу самолета, на котором расстелена красная дорожка и здоровается с делегацией, которая его встречает.

В честь визита украинского лидера рядом с флагами Иордании развевается флаг Украины.

«Сегодня в Иордании. Самое главное — безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина делает свой вклад», — написал в комментарии к видео президент Зеленский.

По его словам, в Иордании состоятся важные встречи, но не уточнил темы переговоров.

Накануне, 28 марта, президент Зеленский посетил Катар, где подписал оборонное соглашение с этой страной сроком на 10 лет.

Такое же соглашение 27 марта подписали Украина и Саудовская Аравия. Документ предусматривает оборонное сотрудничество и создает базу для инвестиций, технологического партнерства и обмена опытом в борьбе с атаками иранских дронов.

Аналогичный документ сейчас готовится к подписанию с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Напомним, визит президента Зеленского на Ближний Восток происходит на фоне запросов государств региона о сотрудничестве с Украиной. Ранее страны Персидского залива — в частности Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт — обратились к Киеву о сотрудничестве в сфере противодействия дронам.