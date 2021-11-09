Зеленский "проехался" в новом поезде "УЗ" на месте машиниста и поделился впечатлениями (видео)

Зеленского в новом поезде посадили за руль машиниста.
Президент Украины Владимир Зеленский во время инспекции железнодорожного вокзала в Киеве 9 ноября попробовал себя в качестве машиниста поезда. Главу государства посадили за место водителя, где ему рассказали о возможностях новых поездов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.
Так, глава государства в рамках программы "Большая стройка" посетил мероприятие "Новая железная дорога". Вместе с Зеленским проверяли поезд заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, премьер Денис Шмигаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков.
В ходе инспекции Зеленскому предложили посидеть на месте машиниста. На что президент ответил, шутя: "Можем быстро ехать. Ничего?". Его также ознакомили с информацией об использовании новых поездов на новых маршрутах.
"Ну, здорово, классно", – комментировал президент.
После этого Зеленскому показали плацкарты первого и второго класса. Сев в кресло в вагоне, президент сказал, что "удобно".
Напомним, президент Зеленский рассказал, о чем мечтает после работы и чего просит в молитве Господу.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что любит завтракать яичницей с овощами, но самый вкусный завтрак для него – хлеб с маслом и сыром, чай с лимоном и кофе. В то же время президент отказался от сахара, потому что толстеет от него и испытывает нагрузку на сердце.
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