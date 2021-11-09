Зеленский "проехался" в новом поезде "УЗ" на месте машиниста и поделился впечатлениями (видео)

Зеленский "проехался" в новом поезде "УЗ" на месте машиниста и поделился впечатлениями (видео)

Зеленского в новом поезде посадили за руль машиниста.

Президент Украины Владимир Зеленский во время инспекции железнодорожного вокзала в Киеве 9 ноября попробовал себя в качестве машиниста поезда. Главу государства посадили за место водителя, где ему рассказали о возможностях новых поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.

Также читайте Зеленский рассказал, где хочет жить после президентского срока

Так, глава государства в рамках программы "Большая стройка" посетил мероприятие "Новая железная дорога". Вместе с Зеленским проверяли поезд заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, премьер Денис Шмигаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В ходе инспекции Зеленскому предложили посидеть на месте машиниста. На что президент ответил, шутя: "Можем быстро ехать. Ничего?". Его также ознакомили с информацией об использовании новых поездов на новых маршрутах.

"Ну, здорово, классно", – комментировал президент.

После этого Зеленскому показали плацкарты первого и второго класса. Сев в кресло в вагоне, президент сказал, что "удобно".

Напомним, президент Зеленский рассказал, о чем мечтает после работы и чего просит в молитве Господу.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что любит завтракать яичницей с овощами, но самый вкусный завтрак для него – хлеб с маслом и сыром, чай с лимоном и кофе. В то же время президент отказался от сахара, потому что толстеет от него и испытывает нагрузку на сердце.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку