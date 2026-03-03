Зеленский прогнозирует Орбану мрачное будущее: что заявил

Виктор Орбан и Владимир Зеленский / © press-centr.com

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишится власти на следующих выборах. Глава государства также подчеркнул, что политический вес венгерского лидера искусственный и зависит от поддержки крупных игроков.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов.

О весе Орбана в Европе

Отвечая на вопросы журналистов о противодействии пророссийским силам в Европе, Владимир Зеленский отметил, что влияние Виктора Орбана не самостоятельно.

Орбан становится важным лишь тогда, когда мощные политические силы наделяют его этой силой. В противном случае он имеет мало ценности. Венгрия — значимая страна, однако у нее нет военного веса», — отметил президент.

Глава государства добавил, что пока не поддерживает прямой диалог с венгерским премьером из-за нежелания самого Орбана, хотя поддерживает контакты с лидером Словакии Робертом Фицо.

Прогноз на будущее и отношения с Будапештом

Зеленский выразил оптимизм по поводу грядущих изменений в Венгрии. По мнению президента, нынешний кризис в отношениях временный и связан исключительно с действующей верхушкой страны.

Поражение на выборах Президент считает, что Орбан не удержит власть, что позволит Киеву и Будапешту вернуться к нормальному сотрудничеству.

Позиция народа: Зеленский подчеркнул, что венгры не пророссийские по своей сути.

Энергетическая зависимость: Глава государства еще раз предостерег от покупки российских энергоносителей, ведь полученные средства Путин мгновенно конвертирует в оружие против Украины.

Антиукраинская истерия не помогла

Напомним, ранее партия действующего премьер-министра Венгрии «Фидес» опубликовала в Сети сгенерированное искусственным интеллектом видео казни военнопленных, которым пытается запугать венгров возможным вовлечением в войну в Украине.

К слову, рейтинг Орбана обрушился накануне выборов.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в будущие парламентские выборы.