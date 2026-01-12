"Зеленский проходит путь внутренней трансформации": Кулеба рассказал об изменениях в президенте

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский после отставки Андрея Ермака с должности руководителя его Офиса решил идти по пути сплочения, а не отторжения — он хочет общаться с людьми, у которых есть разные мнения и возможность их доносить и быть услышанными.

Такое мнение экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью изданию «Украинская правда».

Встреча Кулебы с Зеленским: какой результат

Экс-министр прокомментировал свою встречу с президентом после Нового года и назвал ее результат.

«Мы полтора года не общались. Я считал это несправедливым не по отношению ко мне, а по отношению к интересам страны и двоих людей, которые прошли большой путь — и пандемию, и вторжение. Последние полтора года мне казалось, что это как-то неправильно, что мы просто разбежались. Ведь мы можем быть сильнее, если будет какой-то хотя бы диалог. Диалог возобновился — это главный результат встречи, о которой вы говорите. У меня камень с души упал», — рассказал Кулеба.

Дипломат также ответил на вопрос, рассматривают ли его после встречи с Зеленским как кандидата на должность главы Службы внешней разведки.

«Вопрос конкретных должностей не обсуждался. Я не тот человек, который находится в жадном поиске должности, потому что жизнь научила, что ты можешь быть полезным и на должности, и без нее. Поэтому не знаю, откуда это все взялось, почему такое несется, и даже не пытаюсь выяснить», — прокомментировал экс-министр.

По словам Кулебы, они с Зеленским договорились, что президент подумает над тем, как лучше он видит взаимодействие с дипломатом в команде Украины.

«Разговор был такой: „Что ты? — А что вы? — А как ты? — А как вы?…“. Это был нормальный человеческий разговор. Мы договорились, что президент подумает над тем, как лучше он видит наше взаимодействие в команде Украины. Посмотрим», — сказал экс-глава МИД.

По его мнению, только глава государства имеет право озвучивать кадровые предложения в публичном пространстве.

Внутренние трансформации Зеленского

Кулеба утвердительно ответил на вопрос о том, стала ли встреча с Зеленским возможной из-за отсутствия Ермака, или из-за того, что президент сейчас пытается собрать вокруг себя людей, у которых есть высокая узнаваемость.

«Думаю, что оба варианта. Ясно, что я бы не попал на встречу к президенту, если бы руководителем Офиса оставался Андрей Ермак. Это аксиома, которая не требует доказательств», — сказал дипломат.

По его мнению, Зеленский решил идти по пути сплочения, а не отторжения. Кулеба считает позитивным, что глава государства «хочет общаться с людьми, у которых есть разные мнения, у которых есть возможность их доносить и быть услышанными».

Экс-министр отметил, что доволен тем президентом, которого увидел.

«Даже в 2024 году, когда мы уже распрощались, такого президента я уже не видел. По моему мнению, Зеленский проходит путь внутренней трансформации. Потому что ты не можешь провести шесть лет в одной модели власти, а потом проснуться утром и стать принципиально другим. На это не способны ни вы, ни я, ни президент, ни Папа Римский. Это путь. И я почувствовал, что он проходит внутренний путь трансформации своего видения того, как нужно руководить Украиной», — рассказал дипломат.

Кулеба добавил, что для него это фундаментально важно, потому что ключ к стабилизации фронта и к миру заключается прежде всего во внутренних изменениях. А эти изменения может инициировать только Зеленский.

Напомним, встреча Зеленского с Кулебой состоялась 5 января. Главной темой разговора стали вызовы в политической и информационной сферах, с которыми сейчас сталкивается страна. Стороны договорились в ближайшее время согласовать конкретные планы по дальнейшей работе. По данным «РБК-Украина», для Кулебы рассматривают несколько системных ролей: глава СВР или статус специального представителя президента. Зеленский стремится максимально эффективно задействовать колоссальный опыт экс-министра в условиях военного положения. Впрочем, финальное решение по формату сотрудничества будет принято после того, как Кулеба даст свое личное согласие на одно из предложений.

Сам Кулеба отметил, что встреча с Зеленским не касалась кадровых вопросов, а имела исключительно рабочий характер: стороны обсудили внутреннюю ситуацию в стране и международный контекст.