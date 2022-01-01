Зеленский произнес одно предложение на русском языке в новогоднем видеообращении

Глава государства выразил желание, чтобы у нас были нормальные соседи, имея в виду, в том числе, и соседние страны.

Во время более чем 20-минутного новогоднего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский рассказал о борьбе за оккупированные Крым и Донбасс. Сказал, что Киева есть международная поддержка, и собственна сильная армия, которая готова защищать родину.

Глава государства выразил желание, чтобы у нас были нормальные соседи, имея в виду в том числе и соседние страны:

"Чтобы соседи – в гости к нам с холодцем и с бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья, и чтобы они были настоящие, которые готовы биться за тебя не в "Твиттере", а рядом. И чтобы родственники приезжали, и чтобы приезжали чаще — из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе возвращались домой. Ведь все мы — одна семья: и Донбасс, и Крым".

Дальше Зеленский произнес одно предложение на русском языке: "И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

"И будет так, как должно быть! В Украине! Как в песне: "Одна калина за окном, одна семья за столом, и Украина, потому что у нас другой нет". Всего этого я хочу вам всем, дорогие украинцы, пожелать. А мы для этого все сделаем!", – отметил президент.

Читайте также: