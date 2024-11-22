Зеленский прокомментировал лишение госнаград предателей: упомянул санкции

Против 10 из них применены максимальные санкции – 21 вид.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 ноября подписал указ и ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский отметил, что в первом списке лишенных госнаград предателей – 34 человека. Это бывшие члены правительства, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели.

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"Кроме того, против десяти из них применены максимальные санкции — 21 вид. Будут заблокированы их активы, аннулированы лицензии и разрешения, мы полностью прекратим их торговые операции", — подчеркнул президент.

Он акцентировал, что государственными наградами Украина благодарит тех, кто служит ей, защищает ее и делает все, чтобы она выстояла, "а не тех, кто перешел на сторону врага и помогает разрушать наше государство".

Отметим, что государственных наград был лишен ряд артистов, в свое время удостоенных звания "Народный артист Украины", но во время войны отличившихся своими пророссийскими взглядами.

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