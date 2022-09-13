Зеленский прокомментировал пакет рекомендаций от Ермака – Расмуссена по гарантиям безопасности

По словам президента, власти работают над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали "сильнейшие субъекты свободного мира".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал пакет рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена по поводу гарантий безопасности для Украины.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 13 сентября.
По его словам, именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы договоров безопасности, которые смогут гарантировать недопущение какой-либо войны против Украины.
Президент отметил, что власть работает над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали "сильнейшие субъекты свободного мира".
"Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне было подробно определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, снабжением оружия, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой", — сказал он.
Главное, по мнению Зеленского, это четкие и юридически обязательные шаги, конкретные и своевременные действия, в частности, превентивные действия, направленные на недопущение войны и охлаждение намерений агрессора.
"То есть все то, чего у нашего государства не было раньше, и из-за чего Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины".
Мы уже построили вместе с нашими партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки разных государств. А теперь работаем над тем, чтобы мощные государства, которые нам уже помогают, стали и коалицией мира, который будет продолжаться постоянно", – подытожил президент.
Ранее Владимир Зеленский предложил конкретные шаги по преодолению российского террора.
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